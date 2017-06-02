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14:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Олег Рыбакин стал самым богатым вице-премьером по итогам 2016 года

Вице-премьеры краевого правительства и руководителей исполнительных органов государственной власти Пермского края отчитались о своих доходах за 2016 год.

Согласно документу, размещенному на сайте правительства, больше всех в прошлом году заработал вице-премьер Владимир Рыбакин, указавший доход в размере 16,9 млн руб. \

Начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Василий Толстой заработал 3, 8 млн руб.

Вице-премьер Ирина Ивенских задекларировала доход в размере 3,7 млн руб.

Вице-премьеры Алексей Чибисов и Роман Кокшаров заработали в минувшем году по 3,6 млн руб.

Первый вице-премьер Ольга Антипина указала доход в размере 3,3 млн руб., вице-премьер Татьяна Абдуллина — 2,3 млн руб. Самый низкий доход задекларировала начальник государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края Наталья Санникова — 1,2 млн руб.

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