Олег Рыбакин стал самым богатым вице-премьером по итогам 2016 года

Согласно документу, размещенному на сайте правительства, больше всех в прошлом году заработал вице-премьер Владимир Рыбакин, указавший доход в размере 16,9 млн руб. \
Начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Василий Толстой заработал 3, 8 млн руб.
Вице-премьер Ирина Ивенских задекларировала доход в размере 3,7 млн руб.
Вице-премьеры Алексей Чибисов и Роман Кокшаров заработали в минувшем году по 3,6 млн руб.
Первый вице-премьер Ольга Антипина указала доход в размере 3,3 млн руб., вице-премьер Татьяна Абдуллина — 2,3 млн руб. Самый низкий доход задекларировала начальник государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края Наталья Санникова — 1,2 млн руб.