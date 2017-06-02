Севастополь представил на ПМЭФ проект военно-патриотического парка

«Севастополем представлены концепции гражданского развития Балаклавской бухты как международного центра развития туризма и индустриального парка “Гераклид”, проекты создания “умных” электросетей EnergyNet и комплексного развития территорий города, военно-патриотического парка “Федюхины высоты” и Большой севастопольской тропы», — сообщили в правительстве.

Дмитрий Овсянников обратил внимание, что инвестиции в промышленное производство в Севастополе существенно проигрывают в объемах инвестициям в бюджетные сферы, он выразил надежду до 2030 года шестикратно увеличить объем инвестиций в промышленное производство в городе.

Дмитрий Овсянников обратил внимание, что инвестиции в промышленное производство в Севастополе существенно проигрывают в объемах инвестициям в бюджетные сферы, он выразил надежду до 2030 года шестикратно увеличить объем инвестиций в промышленное производство в городе.

Среди флагманов производства Овсянников назвал Севморзавод и другие судоремонтные предприятия города.

«В будущем мы видим удвоение и даже утроение показателей — вместо 3 тысяч человек в судостроении и судоремонте будет работать около 7 тысяч человек. Таким образом, Севастополь станет центром судостроения и судоремонта, ориентированным на нужды Черноморского флота, это позволит также обеспечить развитие малых и средних предприятий, работающих в этой отрасли», — сказал на форуме Овсянников.