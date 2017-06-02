Севастополь представил на ПМЭФ проект военно-патриотического парка
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Проекты умных электросетей EnergyNet,
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Проекты умных электросетей EnergyNet,
Официальная делегация Севастополя представила приоритетные проекты города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Возглавляет делегацию Севастополя врио губернатора региона Дмитрий Овсянников.
«Севастополем представлены концепции гражданского развития Балаклавской бухты как международного центра развития туризма и индустриального парка “Гераклид”, проекты создания “умных” электросетей EnergyNet и комплексного развития территорий города,
Среди флагманов производства Овсянников назвал Севморзавод и другие судоремонтные предприятия города.
«В будущем мы видим удвоение и даже утроение показателей — вместо 3 тысяч человек в судостроении и судоремонте будет работать около 7 тысяч человек. Таким образом, Севастополь станет центром судостроения и судоремонта, ориентированным на нужды Черноморского флота, это позволит также обеспечить развитие малых и средних предприятий, работающих в этой отрасли», — сказал на форуме Овсянников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит