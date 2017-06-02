В Нижнедевицком районе разведут лососевую рыбу

Местный фермер 60-летний Виктор Кузнецов из села Глазово Нижнедевицкого района занялся разведением лососевой рыбы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районном центре поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий в пятницу, 2 июня.

Фермер отвел на своей усадьбе водоем протяженностью 1,7 км. Сельчанин оборудовал специальный садок для содержания форели на начальном этапе. Виктор Кузнецов запустил первую партию 100 кг рыбы в мае 2017 года. На покупку мальков потратил 40 тыс. рублей.

— Форель — северная рыба, поэтому серьезно подходил к ее разведению. Читал много литературы, побывал на частных рыбхозах Белгорода и Рязани. Отслеживал температурный режим воды в пруду и уровень кислорода два года. Для содержания лососевых температура воды не должна подниматься выше 16 градусов, — пояснил Виктор Кузнецов.

Фермер строго контролирует содержание рыбы, делает контрольный отлов. По словам Виктора Кузнецова, форель дает нормальный привес. Рыболова беспокоит, как лососевые перезимуют. Ведь опыта содержания рыбы в зимних условиях нет.

По словам руководителя районного центра поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Владимира Шабанова в районе некоторые фермеры и предприниматели начинали работу по разведению рыбы, но результатов достичь не удалось.

— Рыбоводство для района дело новое, хочется надеяться, что оно приживется. Правительство Воронежской области готовит постановление о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку отрасли рыбоводства из областного бюджета в 2017, — пояснил Владимир Шабанов.

Сельчанин Виктор Кузнецов планирует закупить большую партию мальков в 2018 году, если форель приживется.