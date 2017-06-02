Доход ректора ННГУ Евгения Чупрунова в 2016 году снизился на 35%

Доход ректора ННГУ составил 8,641 млн рублей (в 2015 году 13,316 млн рублей). В его собственности находятся земельный участок (4366 кв.м.), дачный дом (144,4 кв.м.), квартира (135,8 кв.м.), гараж (18,3 кв.м.), нежилое помещение (11,1 кв.м.), парковочное место, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 120, снегоход Yamaha RPZ50MP и мотоцикл KTM 390 Duke. Мотоцикл является новым по сравнению с предыдущим годом имуществом.

Доход его супруги составил 847 тысяч рублей (в 2015 году — 718 тысяч рублей). Она владеет квартирой площадью 88,6 кв.м. и автомобилем Opel Mokka.

Напомним, доход ректора НГПУ Александра Федорова снизился на 2,6% в 2016 году — до 3,673 млн рублей. Доход ректора НГЛУ Бориса Жигалева снизился на 14% и составил 3,422 млн рублей.