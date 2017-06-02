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14:53 (мск), источник: СуперОмск

Подрядчики опаздывают с устранением шелушения омских дорог

В то время, когда уже стартовал ремонт дорог в Омске, подрядчики еще устраняют огрехи ремонта прошлого года.

Источник: Reuters

Починить дороги по гарантии необходимо до 10 июня — к 1 июня же требовалось выполнить 82% работ, однако сейчас устранено только 57% дефектов.

«В ходе дополнительной проверки дорог установлено, что в отчете имеется недостоверная информация. Так, на нескольких объектах не убрана грязь вдоль бордюров, на улице Волочаевской не устранено шелушение покрытия и не обеспечено сопряжение с примыканиями и парковочными местами, не устранены деформации грунтовых обочин на улице Челюскинцев», — сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Если подрядчики не уложатся в установленные сроки, у Омской области появляется риск лишиться федерального финансирования на ремонт в последующие годы. Аналогичный риск существует, и если вовремя не будут освоены выделенные средства.

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