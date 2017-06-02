Башкирия вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга России

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум. Сегодня на площадке ПМЭФ были объявлены результаты ежегодного рейтинга состояния инвестиционного климата. Башкирия вошла в группу лидеров, расположившись на 13-м месте.

— Республика продемонстрировала хороший рост. Это говорит о планомерной работе, проводимой в регионе, — прокомментировала результат Уфы генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Впрочем, к работе самой башкирской делегации у участников форума возникли определенные претензии.

— В дискуссиях участвуют губернаторы разных регионов, в литературе — много кейсов от регионов. А Башкирии нет. Свои стенды представили Татарстан, Кавказ, Тула — толпы народа. А Башкирия представлена никак, — пишет в Facebook начальник аналитического департамента АНО «Офис-группа» Екатерина Телина.