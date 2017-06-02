Башкирия вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга России
Делегация региона продолжает работу на ПМЭФ.
Делегация региона продолжает работу на ПМЭФ.
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— Республика продемонстрировала хороший рост. Это говорит о планомерной работе, проводимой в регионе, — прокомментировала результат Уфы генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Впрочем, к работе самой башкирской делегации у участников форума возникли определенные претензии.
— В дискуссиях участвуют губернаторы разных регионов, в литературе — много кейсов от регионов. А Башкирии нет. Свои стенды представили Татарстан, Кавказ, Тула — толпы народа. А Башкирия представлена никак, — пишет в Facebook начальник аналитического департамента АНО «Офис-группа» Екатерина Телина.