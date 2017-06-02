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14:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский минстрой дал добро на «Современник»

Православные претензий не имеют.

Свердловский минстрой одобрил проект межевания и планировки участка в квартале улиц Раевского-Блюхера-Комвузовской-Студенческой, расположенного в промзоне Завода точной механики.

Сегодня на этой земле стоит деревянный храм Бориса и Глеба. По словам настоятеля прихода протоиерея Олега Шилкова, участок является собственностью Екатеринбургской епархии. Однако в первоначальном плане застройки, представленном на публичные слушания в марте этого года, верующие своего храма не увидели. Информация о земельном споре просочилась в СМИ, после этого облминстрою пришлось назначать повторные публичные слушания.

В новом варианте плана территория храма не только обозначена, но и увеличилась до 9200 квадратных метров. Кроме того, по просьбе прихожан застройщик согласился отодвинуть проектируемую жилую зону минимум на 50 метров от храмового подворья — чтобы не мешать жильцам будущего квартала громким колокольным звоном. Как сообщил отец Олег «Уралинформбюро», на данный момент все противоречия между общиной и застройщиком урегулированы.

Следует отметить, что первый дом по адресу Раевского, 20 уже начал строиться. Всего же застройщик планирует возвести здесь 16 многоквартирных домов общей площадью 274 тысячи квадратных метров, 5 детских садов, школу на 1100 мест, сети подземных паркингов и дорожной инфраструктуры. Кроме того, запланировано появление большого парка и нескольких новых объектов религиозного назначения.

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