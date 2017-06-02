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15:11 (мск), источник: ТАСС

Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут

Отмечается, что высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Профессии, которые может заменить искусственный интеллект, вероятно, скоро исчезнут, заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

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«Очень высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Например, отпадет надобность в колл-центрах — есть расчеты, что через несколько лет специалист колл-центра станет исчезающей профессией. Представьте, что это значит для тех компаний, которые рассчитывают на колл-центры как на конкурентное преимущество. Сейчас активно обсуждаются возможности по созданию беспилотных автомобилей. Что это означает в перспективе? Что профессиональные водители будут уже не нужны, то есть, по примерным расчетам, 4 миллиона профессиональных водителей в Европе могут остаться без работы», — сказала она.

По словам Георгиевой, эта проблема и должна рассматриваться очень пристально со всех сторон. «То есть думать об искусственном интеллекте как о научной фантастике мы уже не можем. И поэтому и Всемирный банк думает о том, как выглядит будущее, и что это значит для мировой экономики», — отметила она.

Комментарии
3
Без Имени
Грузчика и дворника ни один робот не заменит.
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Сергей Мячин
2 профессии всего? Статья ни о чем.
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леонов александр
Их только сокращать смогут
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