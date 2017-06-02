Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут

«Очень высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Например, отпадет надобность в колл-центрах — есть расчеты, что через несколько лет специалист колл-центра станет исчезающей профессией. Представьте, что это значит для тех компаний, которые рассчитывают на колл-центры как на конкурентное преимущество. Сейчас активно обсуждаются возможности по созданию беспилотных автомобилей. Что это означает в перспективе? Что профессиональные водители будут уже не нужны, то есть, по примерным расчетам, 4 миллиона профессиональных водителей в Европе могут остаться без работы», — сказала она.

По словам Георгиевой, эта проблема и должна рассматриваться очень пристально со всех сторон. «То есть думать об искусственном интеллекте как о научной фантастике мы уже не можем. И поэтому и Всемирный банк думает о том, как выглядит будущее, и что это значит для мировой экономики», — отметила она.