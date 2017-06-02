Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Отмечается, что высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект.
Отмечается, что высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект.
«Очень высока вероятность, что исчезнут профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Например, отпадет надобность в
По словам Георгиевой, эта проблема и должна рассматриваться очень пристально со всех сторон. «То есть думать об искусственном интеллекте как о научной фантастике мы уже не можем. И поэтому и Всемирный банк думает о том, как выглядит будущее, и что это значит для мировой экономики», — отметила она.