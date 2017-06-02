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15:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Эксперты проверят техническое состояние домов недостроенного микрорайона

Проверка завершится к середине июля.

Источник: Reuters

Обманутые дольщики первого пермского микрорайона продолжают надеяться, что когда-то смогут въехать в свои квартиры. Сейчас недостроенные дома проверяют эксперты.

Как сообщается на сайте краевого минстроя, ПАИЖК проводит экспертизу домов Первого пермского микрорайона в селе Лобаново для определения их технического состояния и определения объёмов и видов работ, необходимых для достройки домов.

«Данные мероприятия необходимы при выборе дольщиками любого способа достройки», — поясняется в сообщении министерства.

17 мая определился победитель конкурса на проведение экспертизы. Определять техническое состояние объектов будет ИП Катаев Антон Генрихович из Перми.

Процедура экспертизы завершится в середине июля.

Напомним, строительство микрорайона началось в 2014 году. Первые жильцы должны были въехать в свои дома уже в 2015 году. Однако ни один дом так и не был сдан.

Дольщики выходили на митинги и ездили в Москву, проводили пикеты у стен администрации и прокуратуры.

Краевые власти обещали помочь в решении проблемы.

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