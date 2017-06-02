УФАС по РТ обнаружило сговор УК, взимавших плату с жильцов за антенну

Фигурантами уголовного дела «О защите конкуренции» стали ООО «Сигнал», ООО «УК Уютный дом», ООО «УК ЖКХ Авиастроительного района», ООО «УК Заречье», ООО «Жилищник-2», ООО «Жилищник-4», ООО «УК Сервис-Гарант», ООО «УК ЖКХ Московского района».

После жалоб жильцов на взимание платы за содержание антенны антимонопольщики установили, что услуги по техобслуживанию для 1240 домов предоставляет ООО «Сигнал». При этом договоры между управляющими компаниями и «Сигналом» заключались одновременно. Документы, указывающие на причину сотрудничества лишь с этой организацией, они предоставить не смогли.

В результате комиссия УФАС вынесла решение о нарушении со стороны управляющих компаний и ООО «Сигнал» пункта 1 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Управляющим компаниям выдали предписания о недопущении начислений жителям, в которых антенны не включены в состав общедомового имущества.

Напомним, ранее Конституционный суд посчитал, что плата за коллективную антенну (в Казани — 0,57 руб. за кв. м) законна, так как «является одним из элементов правового поддержания надлежащего состояния имущества в доме».