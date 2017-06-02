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16:41 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,17 грн, продать — по 26,24 грн.

Источник: Капитал

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом курс американской валюты в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже — также на 2 копейки. 01 июня доллар предлагали купить по 26,15 грн, продать — по 26,22 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 02 июня снизился на 4 копейки и составляет 26,27 грн/доллар.

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