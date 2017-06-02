Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже
На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,17 грн, продать — по 26,24 грн.
На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,17 грн, продать — по 26,24 грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 02 июня снизился на 4 копейки и составляет 26,27 грн/доллар.