Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом курс американской валюты в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже — также на 2 копейки. 01 июня доллар предлагали купить по 26,15 грн, продать — по 26,22 грн.