Волгоградцам вернули 7 миллионов рублей, переплаченных за услуги ЖКХ
С начала года в управление Жилищной инспекции Волгограда поступило порядка двух тысяч обращений от жителей по вопросам начисления платы за
С начала года в управление Жилищной инспекции Волгограда поступило порядка двух тысяч обращений от жителей по вопросам начисления платы за
Как сообщили VOLGOGRADRU в
Самые типичные нарушения, которые допускают управляющие компании — предоставление неполных сведений о показаниях, снятых с общедомовых счетчиков, игнорирование обращений жителей или неправильно произведенные корректировки платы за отопление.
Одним из наиболее частых нарушений УК и ТСЖ стал неправильный порядок снятия показаний с общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.
— Согласно действующему законодательству эта процедура должна происходить строго с 23 по 25-е число каждого месяца. При этом показания с общедомовых приборов учета должны быть отражены в платежном документе, чтобы у собственников была возможность проверить правомерность начислений за тот или иной коммунальный ресурс, — пояснила Алина Метельская, начальник отдела организации работы по установке платы за жилые помещения Департамента ЖКХ и ТЭК Волгограда. — Кроме того, собственники могут запросить показания с ОДПУ в управляющей компании и она не вправе им отказать. Представители собственников имеют право также присутствовать при снятии показаний. Как правило, за этим следит председатель совета многоквартирного дома.
В случае отказа управляющей компании предоставить возможность жильцам многоквартирного дома присутствовать при снятии показаний приборов учета или произвести коррекцию необоснованных начислений за потребление ЖКУ, а также о других фактах нарушения жилищного законодательства горожане могут сообщить в надзорный орган, обратившись с письменным заявлением в муниципальную жилищную инспекцию.
Напомним, что по вопросам оплаты за