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15:57 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцам вернули 7 миллионов рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

С начала года в управление Жилищной инспекции Волгограда поступило порядка двух тысяч обращений от жителей по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за отопление.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе ведомства, по итогам проверок, проведенных специалистами инспекции, волгоградцам сделаны перерасчеты за жилищно-коммунальные услуги на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Самые типичные нарушения, которые допускают управляющие компании — предоставление неполных сведений о показаниях, снятых с общедомовых счетчиков, игнорирование обращений жителей или неправильно произведенные корректировки платы за отопление.

Одним из наиболее частых нарушений УК и ТСЖ стал неправильный порядок снятия показаний с общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

— Согласно действующему законодательству эта процедура должна происходить строго с 23 по 25-е число каждого месяца. При этом показания с общедомовых приборов учета должны быть отражены в платежном документе, чтобы у собственников была возможность проверить правомерность начислений за тот или иной коммунальный ресурс, — пояснила Алина Метельская, начальник отдела организации работы по установке платы за жилые помещения Департамента ЖКХ и ТЭК Волгограда. — Кроме того, собственники могут запросить показания с ОДПУ в управляющей компании и она не вправе им отказать. Представители собственников имеют право также присутствовать при снятии показаний. Как правило, за этим следит председатель совета многоквартирного дома.

В случае отказа управляющей компании предоставить возможность жильцам многоквартирного дома присутствовать при снятии показаний приборов учета или произвести коррекцию необоснованных начислений за потребление ЖКУ, а также о других фактах нарушения жилищного законодательства горожане могут сообщить в надзорный орган, обратившись с письменным заявлением в муниципальную жилищную инспекцию.

Напомним, что по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги можно обратиться на телефон горячей линии 39−70−15 во вторник с 9 до 11 часов и в четверг с 15 до 17 часов.

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