КСП Кубани выявила нарушения при подготовке к Кубку конфедераций и Мундиалю-2018

Поверка прошла государственном казенном учреждений «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ «ГУСКК»), которое получало бюджетные средства и исполняло функции государственного заказчика.

Проверка показала, что в 2016 году при реализации государственной программы по ряду мероприятий целевые показатели не достигнуты. Проверка КСП установила, что ГКУ «ГУСКК» ненадлежащим образом реализовывало полномочия по контролю за выполнением подрядными организациями условий государственных контрактов. Строительно-монтажные работы по объектам не всегда завершались в срок. Также проверкой выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, оплаты завышенных объемов и стоимости работ. При этом меры по принудительному взысканию неустоек с подрядных организаций за нарушение условий государственных контрактов, в установленном порядке не принимались.

По результатам проверки руководству ГКУ «ГУСКК» внесено представление по устранению выявленных нарушений.