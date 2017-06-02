Из-за недостроенного метро в Омске может рухнуть жилой дом

В Арбитражном суде Омской области рассмотрели иск Сибирского управления Ростехнадзора к казенному учреждению Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Специалисты Ростехнадзора по результатам проверки первого пускового участка первой линии омского метрополитена от станции «Красный Путь» до станции «Автовокзал» пришли к выводу, что находится рядом с недостроем опасно для жизни.

В частности, осмотр показал, что на станции «Заречной» деформирован шпунт, зафиксирован прогиб шпунтовой стенки котлована. Это создает угрозу обрушения автомобильной дороги на улице Конева. Кроме того, в зоне опасности девятиэтажный дом на проспекте Комарова, 15/1. Он расположен в 20 метрах от края котлована вентиляционной камеры на перегоне «Заречная» — «Кристалл».

На станции «Кристалл» специалистам не понравились ограждающие конструкции. Эксперты считают, что шпунт весной может рухнуть в котлованы.

Чтобы избежать печальных последствий, метро необходимо было законсервировать еще в марте. Однако вовремя управление этого сделать не смогло. В результате Арбитражный суд оштрафовал казенное учреждение на 50 000 рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.