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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Инвестор может вложить 700 млн руб в создание биозавода в Крыму

2 июня. Interfax-Russia.ru — ООО «Аграрная компания Рус Агро» (Симферополь) может вложить порядка 700 млн рублей в строительство биозавода в Крыму, сообщила пресс-служба крымского правительства в пятницу.

Компания заключила меморандум о взаимодействии с АО «Корпорация развития Республики Крым» в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Планируется создание порядка 95 рабочих мест, срок реализации проекта — 2,5 года», — говорится в пресс-релизе Совета министров Крыма.

Подробности проекта пока не сообщаются.

«Меморандум регламентирует взаимодействие в рамках реализации заявленного инвестором проекта. Указанные инвестором характеристики проекта являются ориентировочными, ввиду того, что на данном этапе он заявляет о желании реализовать инвестиционный проект», — сказал «Интерфаксу» представитель Корпорации развития Крыма.

Корпорация, по его словам, в свою очередь, берет на себя обязательства подобрать для инвестора подходящий земельный участок и оказать ему содействие в получении разрешительных документов. «На эту процедуру, согласно меморандуму, отведено максимально 12 месяцев, после чего инвестор может заключить с республикой инвестиционное соглашение или отказаться от реализации проекта», — пояснил сотрудник корпорации.

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