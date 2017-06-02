Инвестор может вложить 700 млн руб в создание биозавода в Крыму

Компания заключила меморандум о взаимодействии с АО «Корпорация развития Республики Крым» в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Объем инвестиций составит 700 млн рублей. Планируется создание порядка 95 рабочих мест, срок реализации проекта — 2,5 года», — говорится в пресс-релизе Совета министров Крыма.

Подробности проекта пока не сообщаются.

«Меморандум регламентирует взаимодействие в рамках реализации заявленного инвестором проекта. Указанные инвестором характеристики проекта являются ориентировочными, ввиду того, что на данном этапе он заявляет о желании реализовать инвестиционный проект», — сказал «Интерфаксу» представитель Корпорации развития Крыма.

Корпорация, по его словам, в свою очередь, берет на себя обязательства подобрать для инвестора подходящий земельный участок и оказать ему содействие в получении разрешительных документов. «На эту процедуру, согласно меморандуму, отведено максимально 12 месяцев, после чего инвестор может заключить с республикой инвестиционное соглашение или отказаться от реализации проекта», — пояснил сотрудник корпорации.