Уральские финансисты разработали и запустили новую мультивалютную блокчейн-платформу
В основе нового продукта лежит цифровое золото, обеспеченное реальными золотыми слитками.
В основе нового продукта лежит цифровое золото, обеспеченное реальными золотыми слитками.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Группа уральских
«Мы использовали инновационные технологии —
Фролов пояснил, что это облачная платформа, которая делает возможным внедрение технологии блокчейн в различные отрасли, в том числе в глобальную финансовую систему. «Платформа представляет собой защищенный реестр транзакций и финансовых документов. Мощный API позволяет легко начать использовать ее возможности в любой сфере. Она позволяет вести учет и хранение любых данных, совершать финансовые операции в реальном времени и на порядок снижать расходы бизнеса за счет всех преимуществ технологии блокчейн», — отметил он.
Основатель проекта добавил, что разработчики платформы уже вывели новый продукт на рынок. В его основе лежит цифровое золото, обеспеченное реальными золотыми слитками. «Таким образом, клиенты компании имеют возможность продавать и покупать золото онлайн, обменивать свои деньги на другие валюты. В платформу встроены уникальные технологии управления ликвидностью», — пояснил он.
Ранее в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор будет разрабатывать национальную криптовалюту. Речь идет о виртуальном аналоге рубля — это национальная валюта, которая может обращаться в электронном виде, а не только на бумажных носителях. Скоробогатова отметила, что разработка криптовалюты — это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране.
Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией «Финтех», первые наработки появятся через
Что такое криптовалюта
Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она была запущена в январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди
Биткоин представляет собой «виртуальные деньги» — программный
Блокчейн в России
Летом 2016 года Банк России объявил о создании консорциума по изучению технологии блокчейн. Помимо самого регулятора туда вошли крупнейшие российские банки: Сбербанк, Тинькофф банк,
Первая в России сделка с применением блокчейна произошла в декабре 2016 года. Ее провели S7 Airlines и
Что же касается криптовалют, в том числе и биткоина, то российские власти уже неоднократно высказывались о них в негативном ключе. В 2014 году ЦБ и Генпрокуратура объявили биткоины денежным суррогатом, а их выпуск на территории России — запрещенным.