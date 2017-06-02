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16:14 (мск), источник: ТАСС

Уральские финансисты разработали и запустили новую мультивалютную блокчейн-платформу

В основе нового продукта лежит цифровое золото, обеспеченное реальными золотыми слитками.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Группа уральских финансистов-разработчиков запустила новую мультивалютную платформу Copernicus Gold, основанную на технологии блокчейн. Об этом сообщил в пятницу ТАСС основатель проекта, доктор экономических наук, профессор Владимир Фролов.

«Мы использовали инновационные технологии — блокчейн-платформу с открытым API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования, — прим. ТАСС) и защищенным каналом взаимодействия с клиентами (USSD)», — сказал он.

Фролов пояснил, что это облачная платформа, которая делает возможным внедрение технологии блокчейн в различные отрасли, в том числе в глобальную финансовую систему. «Платформа представляет собой защищенный реестр транзакций и финансовых документов. Мощный API позволяет легко начать использовать ее возможности в любой сфере. Она позволяет вести учет и хранение любых данных, совершать финансовые операции в реальном времени и на порядок снижать расходы бизнеса за счет всех преимуществ технологии блокчейн», — отметил он.

Основатель проекта добавил, что разработчики платформы уже вывели новый продукт на рынок. В его основе лежит цифровое золото, обеспеченное реальными золотыми слитками. «Таким образом, клиенты компании имеют возможность продавать и покупать золото онлайн, обменивать свои деньги на другие валюты. В платформу встроены уникальные технологии управления ликвидностью», — пояснил он.

Ранее в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор будет разрабатывать национальную криптовалюту. Речь идет о виртуальном аналоге рубля — это национальная валюта, которая может обращаться в электронном виде, а не только на бумажных носителях. Скоробогатова отметила, что разработка криптовалюты — это один из элементов увеличения безналичного оборота в стране.

Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией «Финтех», первые наработки появятся через два-три года, сообщила Скоробогатова. Цифровая валюта будет создана на базе технологии распределенных реестров (их существует порядка десятка, самая известная — блокчейн).

Что такое криптовалюта

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она была запущена в январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей. Однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран мира.

Биткоин представляет собой «виртуальные деньги» — программный онлайн-код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью покупки.

Блокчейн в России

Летом 2016 года Банк России объявил о создании консорциума по изучению технологии блокчейн. Помимо самого регулятора туда вошли крупнейшие российские банки: Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа-банк, Бинбанк, банк «Открытие», а также компании Qiwi и Accenture. В начале февраля «Сбербанк факторинг» и «М. Видео» провели сделки на основе блокчейна, разработав алгоритм шифрования, с подтверждением данных о поставках.

Первая в России сделка с применением блокчейна произошла в декабре 2016 года. Ее провели S7 Airlines и Альфа-банк. Авиакомпания рассчиталась с одним из своих контрагентов с использованием аккредитива, а сделку по оплате проводил Альфа-банк в виде транзакции на основании смарт-контрактов, и эти данные фиксировались в блокчейне.

Что же касается криптовалют, в том числе и биткоина, то российские власти уже неоднократно высказывались о них в негативном ключе. В 2014 году ЦБ и Генпрокуратура объявили биткоины денежным суррогатом, а их выпуск на территории России — запрещенным.

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