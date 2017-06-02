Власти Башкирии: участок трассы «Европа — Китай» построят, несмотря на решение суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Башкирия реализует проект строительства проходящего по ее территории участка автодороги «Европа — Западный Китай», несмотря на решение арбитражного суда, который поддержал ФАС, аннулировавшую в январе конкурс на строительство трассы. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Проект мы в любом случае реализуем, сейчас по нему готовим проектную документацию. Будем инициировать поправки в законодательство, если понадобится. Мы работаем с Минтрансом, никто не говорит, что мы нарушили что-то в рамках законодательства», — сказал он, подчеркнув, что все решения ФАС правительство республики исполняет.

Он добавил, что «сегодня реализацию приостановили, но мы движемся в части проектирования, и как будут рекомендации ФАС или Минтранса, будем двигаться в соответствии с ними». «Я думаю, что в течение года будут изменения», — сказал Муниров.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что участок дороги от Стерлитамака до села Кага будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более 6 лет, общая протяженность трассы — 170 км.

ФАС в январе 2017 года аннулировала результаты открытого конкурса госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии на заключение концессионного соглашения о строительстве трассы «Стерлитамак — Магнитогорск», являющейся участком дороги «Европа — Западный Китай», так как в ведомстве сочли, что тендер фактически представлял собой госзакупку в обход процедуры госзаказа.

Позднее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что концессии, в которых концессионер не несет инвестиционной нагрузки, но при этом получает компенсации из бюджета, являются незаконными, и добавил, что могут быть пересмотрены и другие концессии, включая концессию по системе «Платон». Решение ФАС было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития РФ выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства.

Накануне Арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу «Башкирдорстроя» на решение ФАС аннулировать конкурс на строительство автодороги.