Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: фанаты похвалили Климову за снимок топлесс
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Помолодевшая и похорошевшая Долина спела с внучкой - СМИ
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
15Последствия урагана в Москве
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
16:12 (мск), источник: ТАСС

Власти Башкирии: участок трассы «Европа — Китай» построят, несмотря на решение суда

«Будем инициировать поправки в законодательство, если понадобится», — заявил вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Башкирия реализует проект строительства проходящего по ее территории участка автодороги «Европа — Западный Китай», несмотря на решение арбитражного суда, который поддержал ФАС, аннулировавшую в январе конкурс на строительство трассы. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер правительства Башкирии Ильяс Муниров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Проект мы в любом случае реализуем, сейчас по нему готовим проектную документацию. Будем инициировать поправки в законодательство, если понадобится. Мы работаем с Минтрансом, никто не говорит, что мы нарушили что-то в рамках законодательства», — сказал он, подчеркнув, что все решения ФАС правительство республики исполняет.

Он добавил, что «сегодня реализацию приостановили, но мы движемся в части проектирования, и как будут рекомендации ФАС или Минтранса, будем двигаться в соответствии с ними». «Я думаю, что в течение года будут изменения», — сказал Муниров.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что участок дороги от Стерлитамака до села Кага будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более 6 лет, общая протяженность трассы — 170 км.

ФАС в январе 2017 года аннулировала результаты открытого конкурса госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии на заключение концессионного соглашения о строительстве трассы «Стерлитамак — Магнитогорск», являющейся участком дороги «Европа — Западный Китай», так как в ведомстве сочли, что тендер фактически представлял собой госзакупку в обход процедуры госзаказа.

Позднее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что концессии, в которых концессионер не несет инвестиционной нагрузки, но при этом получает компенсации из бюджета, являются незаконными, и добавил, что могут быть пересмотрены и другие концессии, включая концессию по системе «Платон». Решение ФАС было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития РФ выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства.

Накануне Арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу «Башкирдорстроя» на решение ФАС аннулировать конкурс на строительство автодороги.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн
Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения
Голикова: ФНБ может перестать существовать
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС
Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Спорт
Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций Сегодня 28-летний форвард «Зенита», у которого есть проблемы с коленом, не принял участие в тренировке и покинул расположение национальной команды
Авто
Владельцу разбитого при техосмотре Porsсhe выдадут новый автомобиль Конфликт дилера и владельца автомобиля за 13 млн рублей, который разбили при техосмотре, близко к завершению, но есть один нюанс
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь