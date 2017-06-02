Аксенов подписал на Петербургском форуме несколько соглашений
Крым будет сотрудничать с Ленинградом, Самарской областью и Забайкальским краем.
Крым будет сотрудничать с Ленинградом, Самарской областью и Забайкальским краем.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о подписании нескольких соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.
— Подписали ряд соглашений о сотрудничестве в
Аксенов поблагодарил всех ленинградцев, самарцев и забайкальцев за оказанную Крыму помощь, полноценное сотрудничество и дружескую поддержку.
— Уверен, что дальнейшее развитие отношений между нашими субъектами пойдет на пользу всем сторонам и, в первую очередь, всем россиянам, — отметил он.