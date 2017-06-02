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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов подписал на Петербургском форуме несколько соглашений

Крым будет сотрудничать с Ленинградом, Самарской областью и Забайкальским краем.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о подписании нескольких соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.

— Подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ленинградской и Самарской областями, а также с Забайкальским краем, — рассказал он. — Подписание данных соглашений является лишь формализацией наших отношений. С каждым из этих субъектов Российской Федерации работаем давно, все представители органов власти контактируют между собой. Тем не менее не останавливаемся на достигнутом и наполняем содержанием подписанные документы.

Аксенов поблагодарил всех ленинградцев, самарцев и забайкальцев за оказанную Крыму помощь, полноценное сотрудничество и дружескую поддержку.

— Уверен, что дальнейшее развитие отношений между нашими субъектами пойдет на пользу всем сторонам и, в первую очередь, всем россиянам, — отметил он.

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