Аксенов подписал на Петербургском форуме несколько соглашений

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о подписании нескольких соглашений на Петербургском международном экономическом форуме.

— Подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Ленинградской и Самарской областями, а также с Забайкальским краем, — рассказал он. — Подписание данных соглашений является лишь формализацией наших отношений. С каждым из этих субъектов Российской Федерации работаем давно, все представители органов власти контактируют между собой. Тем не менее не останавливаемся на достигнутом и наполняем содержанием подписанные документы.

Аксенов поблагодарил всех ленинградцев, самарцев и забайкальцев за оказанную Крыму помощь, полноценное сотрудничество и дружескую поддержку.

— Уверен, что дальнейшее развитие отношений между нашими субъектами пойдет на пользу всем сторонам и, в первую очередь, всем россиянам, — отметил он.