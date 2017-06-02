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17:12 (мск), источник: ПРАЙМ

Голикова: ФНБ по новому бюджетному правилу в перспективе перестанет существовать

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн -ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает, что если новое бюджетное правило заработает в предложенном Минфином РФ виде, ФНБ в перспективе перестанет существовать.

Источник: РИА "Новости"

«Если вы посмотрите на то бюджетное правило, которое скоро будет обсуждаться, то вы увидите, что Минфин, с одной стороны, ужесточая план по расходам, устанавливая базовую цену отсечения, говорит, что если в Резервном фонде денег недостаточно, то источником его пополнения будет ФНБ. Это означает, что в перспективе министерство финансов предполагает, что ФНБ существовать не будет», — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По ее мнению, полное исчерпание ФНБ будет происходить постепенно, с годами.

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Голикова напомнила, что при планировании бюджета на 2017 год Минфин закладывал полное исчерпание средств Резервного фонда и некоторое использование средств ФНБ. Однако затем прогноз по цене нефти был улучшен, и Минфин подготовил поправки в бюджет, согласно которым все дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены на покупку валюты для пополнения Резервного фонда. При этом в бюджете сохраняется норма об использовании средств обоих фондов.

Голикова напомнила, что по действующему законодательству, ФНБ должен служить источником долгосрочной сбалансированности пенсионной системы. Использование средств фонда на финансирование дефицита бюджета, по ее мнению, требует дополнительного обоснования.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Скоро много чего перестанет существовать . На очереди медицина и наука . Ну и культура . Кому они нужны ??? Росгвардия и полицейские востребованы неимоверно . Ну и РПЦ в фаворе . А эти люди все есть хотят и есть хорошо . Давай , народ , затягивай ремни .
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Без Имени
Вот только пенсионеров об этом снова спросить позабыли. Наверно рады будут?
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