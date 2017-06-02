Голикова: ФНБ по новому бюджетному правилу в перспективе перестанет существовать

«Если вы посмотрите на то бюджетное правило, которое скоро будет обсуждаться, то вы увидите, что Минфин, с одной стороны, ужесточая план по расходам, устанавливая базовую цену отсечения, говорит, что если в Резервном фонде денег недостаточно, то источником его пополнения будет ФНБ. Это означает, что в перспективе министерство финансов предполагает, что ФНБ существовать не будет», — сказала Голикова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По ее мнению, полное исчерпание ФНБ будет происходить постепенно, с годами.