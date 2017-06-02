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17:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Часть Советского проспекта в Калининграде перекроют 3 и 4 июня

3 и 4 июня в Калининграде будет перекрыта часть Советского проспекта, предупреждает автомобилистов пресс-служба городской администрации.

В субботу и воскресенье с часу ночи до пяти утра будет закрыт сквозной проезд транспорта на участке от улицы Б. Окружной 1-й до ул. М. А. Булатова. Здесь будут производиться работы по переносу коммуникаций.

До начала производства работ подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения. Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по улицам Б. Окружной 1-й, Тенистой аллее, Б. Окружной, Ген. Челнокова, Гайдара.

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