Часть Советского проспекта в Калининграде перекроют 3 и 4 июня

В субботу и воскресенье с часу ночи до пяти утра будет закрыт сквозной проезд транспорта на участке от улицы Б. Окружной 1-й до ул. М. А. Булатова. Здесь будут производиться работы по переносу коммуникаций.

До начала производства работ подрядчик установит ограждения и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения. Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по улицам Б. Окружной 1-й, Тенистой аллее, Б. Окружной, Ген. Челнокова, Гайдара.