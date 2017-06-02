НБУ запретил банкам обслуживать российские компании из «черного списка»

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С. Об этом говорится в постановлении регуляторного органа по выполнению решения СНБО от 28 апреля текущего года.

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление № 46, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, к которым применены такие санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.