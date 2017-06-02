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17:25 (мск), источник: Афиша Daily

В Италии выпустили семь миллионов уникальных банок Nutella

Итальянская компания Ferrero выпустила семь миллионов уникальных банок ореховой пасты Nutella.

Покупателям акция пришлась по нраву — красочную партию раскупили за месяц.

Пестрый дизайн этикеток был создан с помощью специальной программы, которая сочетала в себе десятки узоров и цветов. Она автоматически генерировала уникальный вариант. Проект получил название «Nutella Unica» и был реализован рекламным агентством Ogilvy & Mather Italia.

После удачного эксперимента Ferrero планирует провести аналогичную акцию в других странах — на очереди Франция. Появятся ли такие баночки на российских прилавках, пока неизвестно.

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