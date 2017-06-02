В Италии выпустили семь миллионов уникальных банок Nutella

Пестрый дизайн этикеток был создан с помощью специальной программы, которая сочетала в себе десятки узоров и цветов. Она автоматически генерировала уникальный вариант. Проект получил название «Nutella Unica» и был реализован рекламным агентством Ogilvy & Mather Italia.