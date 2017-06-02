В Италии выпустили семь миллионов уникальных банок Nutella
Итальянская компания Ferrero выпустила семь миллионов уникальных банок ореховой пасты Nutella.
Итальянская компания Ferrero выпустила семь миллионов уникальных банок ореховой пасты Nutella.
Покупателям акция пришлась по нраву — красочную партию раскупили за месяц.
Пестрый дизайн этикеток был создан с помощью специальной программы, которая сочетала в себе десятки узоров и цветов. Она автоматически генерировала уникальный вариант. Проект получил название «Nutella Unica» и был реализован рекламным агентством Ogilvy & Mather Italia.
После удачного эксперимента Ferrero планирует провести аналогичную акцию в других странах — на очереди Франция. Появятся ли такие баночки на российских прилавках, пока неизвестно.