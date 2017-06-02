Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек

Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу.

О том, что социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, Голодец говорила в апреле 2017 года. Тогда она отмечала, что правительство намерено разрешить одновременное «хождение» обычных трудовых, так и электронных трудовых книжек, и соответствующие предложения будут готовы до конца текущего года.

По ее словам, в настоящее время Минтруд активно работает в этом направлении, а сама услуга сегодня очень востребована.

О том, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны работодателям, гражданам и также Пенсионному фонду, заявил в апреле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носиться с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — сказал он.

После этого заявления Минтруд заявил, что готов рассмотреть вопрос о переводе россиян на электронные трудовые книжки. «Идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания», — заявили в пресс-службе ведомства.

Переход на электронные трудовые книжки поддержали также в Федеральной службе по труду и занятости. При этом глава ведомства Всеволод Вуколов отмечал, что это позволит снизить объемы бумажной пересылки документов.

В мае глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что его ведомство совместно со Сбербанком запустит пилотный проект по введению электронных кадровых документов в России. Топилин тогда отметил, что для реализации проекта потребуется найти «не только технологические, но и правовые решения», однако переход на электронные документы снизит издержки работодателей и будет способствовать легализации труда.