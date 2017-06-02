Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Стало известно о количестве погибших после перестрелки в Москве
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Черно-белое фото топлесс: Климова восхитила поклонников
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Рустам Солнцев пострадал от пластической операции
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
18:53 (мск), источник: РБК

Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала в интервью телеканалу РБК, что электронные трудовые книжки введут в России с 1 января 2018 года.

Источник: РИА "Новости"
Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу.
Ольга Голодец
Вице-премьер правительства РФ

По ее словам, в настоящее время Минтруд активно работает в этом направлении, а сама услуга сегодня очень востребована.

О том, что социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, Голодец говорила в апреле 2017 года. Тогда она отмечала, что правительство намерено разрешить одновременное «хождение» обычных трудовых, так и электронных трудовых книжек, и соответствующие предложения будут готовы до конца текущего года.

Читайте также
Минтруд опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка

О том, что трудовые книжки в их нынешнем виде неудобны работодателям, гражданам и также Пенсионному фонду, заявил в апреле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф. «Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носиться с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — сказал он.

После этого заявления Минтруд заявил, что готов рассмотреть вопрос о переводе россиян на электронные трудовые книжки. «Идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания», — заявили в пресс-службе ведомства.

Переход на электронные трудовые книжки поддержали также в Федеральной службе по труду и занятости. При этом глава ведомства Всеволод Вуколов отмечал, что это позволит снизить объемы бумажной пересылки документов.

В мае глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что его ведомство совместно со Сбербанком запустит пилотный проект по введению электронных кадровых документов в России. Топилин тогда отметил, что для реализации проекта потребуется найти «не только технологические, но и правовые решения», однако переход на электронные документы снизит издержки работодателей и будет способствовать легализации труда.

Комментарии
1
А Б
Трудовая книжка в современном её виде есть ни что иное, как наследие времён политики военного коммунизма 20-30 годов прошлого века, когда трудовая книжка являлась одним из элементов привязки её обладателя к конкрнтному месту работы и проживания, а также маршрутам возможного передвижения её обладателя. Сегодня сам факт существования трудовой книжки как таковой, особенно в варианте бумажного носителя, является анахронизмом. Электронный вариант трудовой книжки также вряд ли столь необходим, учитывая то, что передвижение человека по местам работы фиксируется ресурсами пенсионного фонда РФ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения
Голикова: ФНБ может перестать существовать
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
События недели в фотографиях
Всемирный банк назвал профессии, которые скоро исчезнут
Спорт
Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций Сегодня 28-летний форвард «Зенита», у которого есть проблемы с коленом, не принял участие в тренировке и покинул расположение национальной команды
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь