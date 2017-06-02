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20:40 (мск), источник: Интерфакс

«Роскосмос» анонсировал первый старт пилотируемого корабля «Федерация» в 2022 году

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — Новый российский пилотируемый корабль «Федерация» отправится в космос с космодрома «Байконур», сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Источник: РИА "Новости"
Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля «Федерация» осуществлять на ракете-носителе «Союз-5» в 2022 году с космодрома «Байконур».
Игорь Комаров
Глава «Роскосмоса»

Ранее сообщалось, что первый запуск корабля «Федерация» будет осуществлен с космодрома «Восточный». Комаров сообщил, что «Роскосмос» планирует ускорить работы по созданию на «Байконуре» инфраструктуры под ракету «Союз-5» в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

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«Мы собираемся сохранять и развивать сотрудничество с казахстанской стороной в том числе по их запросам и желанию. Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса «Зенит» и его модернизации под новую ракету «Союз-5», — отметил глава «Роскосмоса».

По его словам, ранее модернизацию стартового комплекса на «Байконуре» под этот проект планировалось начать в 2020—2021 году. «Сейчас мы хотим ускоренными темпами его реализовывать, чтобы в 2022 году обеспечить первый пуск “Союза-5” — новой нашей ракеты среднего класса с Байконура», — сказал Комаров.

При этом «Роскосмос» планирует «серьезно сократить бюджетное финансирование по космодромам». Как сообщил Комаров, по наземной инфраструктуре основные затраты готова взять на себя казахстанская сторона, и «есть возможность софинансирования по разработке ракеты от частного инвестора».

«Есть интерес естественный и просьба о скорейшей реализации со стороны владельца “Морского старта”, и они сказали, что готовы обсудить и предлагают возможность участия в финансировании в разработке и создании этой ракеты», — сказал глава «Роскосмоса».

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