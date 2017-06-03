Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на общую сумму 250 млрд рублей

«Подписано 47 соглашений, касающихся самых разных направлений деятельности, и впечатляет цифра, на которую мы вышли… По предварительным данным, она чуть-чуть не дотягивает до 250 миллиардов рублей», — сказал он.

Губернатор напомнил, что с банком ВТБ подписано крупное соглашение о намерениях участия банка в строительстве Восточного радиуса, несколько соглашений по развитию фармацевтического кластера, соглашений о реализации социальных проектов и ряд других.