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08:49 (мск), источник: РИА Новости

Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на общую сумму 250 млрд рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме 47 соглашений, по предварительным данным, на сумму около 250 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор города Георгий Полтавченко.

Источник: РИА Новости

«Подписано 47 соглашений, касающихся самых разных направлений деятельности, и впечатляет цифра, на которую мы вышли… По предварительным данным, она чуть-чуть не дотягивает до 250 миллиардов рублей», — сказал он.

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Губернатор напомнил, что с банком ВТБ подписано крупное соглашение о намерениях участия банка в строительстве Восточного радиуса, несколько соглашений по развитию фармацевтического кластера, соглашений о реализации социальных проектов и ряд других.

«Завершается ХХI Петербургский международной экономический форум. На мой взгляд, он является самым удачным для Санкт-Петербурга за все время проведения форумов», — отметил Полтавченко.

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