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09:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На такси Gett, недавно пришедшее во Владивосток, возбудили дело

ФАС заметила, что на автомобилях компания размещала недостоверную информацию о ценах.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 июня, PrimaMedia.

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении мирового онлайн-сервиса по заказу такси Gett (Gettaxi), которое не так давно начало работать и в Приморье. По мнению ведомства, компания вводила в заблуждение о стоимости поездки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт московского УФМС.

Как отмечается в сообщении, на «гребешках», расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: «Gett Taxi от 50 рублей».

Вместе с тем по итогам проведенной проверки ведомством установлено, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей. Эти сведения подтверждаются информацией из раздела «Тарифы» на сайте gett.com. В частности, тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по г. Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту.

В УФАС отметили, что ранее уже предупреждали агрегатор такси о необходимости прекратить действия, которые могут нарушать антимонопольное законодательство.

Справка: Gett — ведущий международный сервис для заказа такси и других повседневных услуг через мобильное приложение. Работает в Израиле, Великобритании, России и США.

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