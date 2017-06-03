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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Российским предприятиям сложно найти специалистов инженерной отрасли, необходимо увеличить количество выпускников в сфере производства, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017.

Источник: РИА Новости
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«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Вуколов.

Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция», так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.

Комментарии
2
perplexed perplexed
граждане как раз рвались туда, где платили (вернее ходили слухи,что этим профессиям много платят) и теперь много юристов-экономистов, и не рвались туда,где не платили - "инженеры". И теперь их нет. Вот такое "регулирование".
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Станислав Михайлов
Всё правильно. Государство занимается тем, чем и должно - регулированием всего и вся. Есть потребность в одних специалистах - даёт сигнал институтам на сокращение невостребованных профессий в пользу востребованных. Гражданам же остаётся держать руку на пульсе и не рваться в профессии, где платят ниже прожиточного минимума, чтобы потом не ныть о рухнувшей экономике и долларе по 30...
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