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10:24 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об отказе сотрудничества Toyota и Tesla

Автопроизводитель Toyota продал все акции ​Tesla Motors и прекратил сотрудничество с компанией. ​Toyota полностью вышла из капитала американского производителя. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017
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Собеседники агентства поясняют, что прекращение сотрудничества Toyota и Tesla свидетельствует о стремлении японской компании самостоятельно развивать технологии электрических машин.

По данным источников, Toyota продала часть своих акций в Tesla еще в октябре 2014 года и оставшуюся часть в конце прошлого года. ПредставительToyota прокомментировал этот шаг как «часть регулярного анализа бизнеса союзников».

Toyota купила 3,15% акций Tesla в 2010 году. Сумма сделки составила 4,5 млрд иен ($40,5 млн). За это время они смогли разработать технологию производства автомобиль с батарейками Tesla, но пока рано говорить о его массовом производстве.

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