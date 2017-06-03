СМИ узнали об отказе сотрудничества Toyota и Tesla

Собеседники агентства поясняют, что прекращение сотрудничества Toyota и Tesla свидетельствует о стремлении японской компании самостоятельно развивать технологии электрических машин.

По данным источников, Toyota продала часть своих акций в Tesla еще в октябре 2014 года и оставшуюся часть в конце прошлого года. ПредставительToyota прокомментировал этот шаг как «часть регулярного анализа бизнеса союзников».

Toyota купила 3,15% акций Tesla в 2010 году. Сумма сделки составила 4,5 млрд иен ($40,5 млн). За это время они смогли разработать технологию производства автомобиль с батарейками Tesla, но пока рано говорить о его массовом производстве.