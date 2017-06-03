Четыре атомные подлодки Тихоокеанского флота модернизируют до 2025 года

«Предусмотрен ремонт с модернизацией многоцелевых атомных подводных лодок 949-го проекта. Старые ракеты “Гранит” будут заменены на “Калибр”, которые хорошо показали себя, в том числе в сирийском конфликте», — сказал он в субботу в ходе посещения дальневосточного завода «Звезда».

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Минобороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота четырех атомных подлодок (АПЛ) проекта 949А «Антей», вооружив их ракетами «Калибр», заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и «по сути дела лодка в старом корпусе будет иметь новые качества».

«Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения. Сейчас ведется модернизация лодки “Иркутск”, в 2021 году она будет выходить, обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018 — 2025 годы», — уточнил замглавы военного ведомства.

По его словам, сегодня завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства.