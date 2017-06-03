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12:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Кобяков потребовал в срок завершить реконструкцию стадиона «Динамо» в Минске

Реконструкцию столичного стадиона «Динамо» и строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике необходимо завершить в срок, потребовал премьер-министр Андрей Кобяков во время посещения объектов.

Источник: Ежедневник.by

Посещая стадион и Андрей Кобяков заявил, что все без исключения объекты, которые будут принимать Европейские игры должны быть сданы в срок, сообщает БЕЛТА. При этом необходимо благоустроить и прилегающие территории.

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По мнению премьер министра, со стороны правительства оказана вся необходимая поддержка, поэтому никаких оговорок по затягиванию строительства быть не может.

Как доложили сами строители, в настоящее время стадион готов на 50%. Практически завершены монолитные работы, ведется отделка. Сами трибуны практически завершены и скоро там начнут устанавливать кресла.

Но самые сложные работы еще впереди. Речь идет о монтаже металлоконструкций навеса над трибунами. Согласно проекту, он будет накрывать 60−70% зрительских мест.

Полностью завершить реконструкцию объекта планируется в декабре текущего года.

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