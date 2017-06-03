Кобяков потребовал в срок завершить реконструкцию стадиона «Динамо» в Минске

Посещая стадион и Андрей Кобяков заявил, что все без исключения объекты, которые будут принимать Европейские игры должны быть сданы в срок, сообщает БЕЛТА. При этом необходимо благоустроить и прилегающие территории.

По мнению премьер министра, со стороны правительства оказана вся необходимая поддержка, поэтому никаких оговорок по затягиванию строительства быть не может.

Как доложили сами строители, в настоящее время стадион готов на 50%. Практически завершены монолитные работы, ведется отделка. Сами трибуны практически завершены и скоро там начнут устанавливать кресла.

Но самые сложные работы еще впереди. Речь идет о монтаже металлоконструкций навеса над трибунами. Согласно проекту, он будет накрывать 60−70% зрительских мест.

Полностью завершить реконструкцию объекта планируется в декабре текущего года.