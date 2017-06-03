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14:43 (мск), источник: Informburo.kz

Эксперты сравнили казахстанскую систему здравоохранения с японской

3 июня в Алматы прошла конференция «Актуальные вопросы онкологии».

Источник: Informburo.kz

По словам доктора медицинских наук, профессора КазНМУ имени Асфендиярова Нурлана Балтабекова, в Казахстане до 40% потенциально больных не приходят на скрининг добровольно.

Он подчеркнул, что Казахстан — единственная страна на территории СНГ с шестью видами скринингов. Скрининг-анализ проводят для более двух миллионов человек, это 12% населения республики. Государство выделяет на это обследование 4 млрд 500 тысяч тенге, что не оправдывается.

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«Большинство пациентов проходят скрининг до 65 лет, а сам пик заболеваемости после 65 лет в семь раз выше. Получается, те кто болеют — не подвергаются скринингу, а неболеющие — наоборот в рабочее время проходят принудительно анализ», — отметил Нурлан Балтабеков.

Выявление одного больного с помощью скрининга обходится в три млн тенге. В 2013 году Алматинская область была одной из последних мест по ранней диагностики рака. Было выявлено, что в области высокие показатели по запущенной стадии рака. После этого алматинский областной онкодиспансер подготовил команды для ранней диагностики злокачественных образований, обучив районных медсестёр.

«Больной выздоравливает, когда он хорошо себя чувствует, а не когда ему удалили опухоль. До 30% больных погибают дома из-за отсутствия реабилитации. При каждом городском и областном онкодиспансере должно быть отделение паллиативной помощи и реабилитации. Минздрав должен обращать внимание на паллиативное лечение», — отметил он.

По словам замруководителя управления здравоохранения Алматинской области Ержана Сулейменова, первое место по количеству онкобольных в Казахстане занимает рак кожи, на втором месте — рак лёгких, на третьем — рак молочной железы.

Как отметил доктор PhD, профессор Азиатско-Тихоокеанского университета Серик Мейрманов, система здравоохранения в Казахстане отличается динамичностью.

«Сама модель казахстанской системы здравоохранения очень схожа с японской. Проходить профосмотры в Японии обязывают каждого работника, что способствует выявлению заболевания на ранних стадиях», — сказал Серик Мейрманов.

По его словам, схожесть казахстанской системы здравоохранения с японской заключается в свободе выбора пациента любого медицинского учреждения, включении всего населения страны в систему медицинского страхования и медико-экономический тариф.

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