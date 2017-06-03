Нурсултан Назарбаев принял участие в открытие отеля премиум-класса в Астане

Президент РК принял участие в торжественной церемонии открытия первого в Астане 5-ти звездочного международного отеля премиум-класса «Ритц-Карлтон», сообщает на пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев поздравил жителей столицы, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием. Он подчеркнул, что в преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017» астанчане получили очередной подарок — это высококлассная гостиница мирового уровня «Ритц-Карлтон», которая построена за короткий период с применением передовых технологий и стандартов.

«Это большие инвестиции в городскую инфраструктуру», — добавил президент Казахстан. Глава государства отметил, что Астана теперь обладает гостиничным комплексом высшей ступени.



Также Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей.