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14:48 (мск), источник: 365info.kz

Нурсултан Назарбаев принял участие в открытие отеля премиум-класса в Астане

Президент поздравил астанчан, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием.

Источник: 365info.kz

Президент РК принял участие в торжественной церемонии открытия первого в Астане 5-ти звездочного международного отеля премиум-класса «Ритц-Карлтон», сообщает на пресс-служба Акорды.

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Нурсултан Назарбаев поздравил жителей столицы, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием. Он подчеркнул, что в преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017» астанчане получили очередной подарок — это высококлассная гостиница мирового уровня «Ритц-Карлтон», которая построена за короткий период с применением передовых технологий и стандартов.

«Это большие инвестиции в городскую инфраструктуру», — добавил президент Казахстан. Глава государства отметил, что Астана теперь обладает гостиничным комплексом высшей ступени.

Также Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей.

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