Крым с начала года посетили 800 тысяч туристов

— За январь-май 2017 года в Крыму отдохнуло 807,6 тысяч туристов, что на 0,3 процента ниже уровня за аналогичный период прошлого года, — сказано в сообщении.

При этом пятая часть всех туристов этого года (163,5 тысяч) посетила Крым на майские праздники.

По данным ведомства, лишь треть отдыхающих — 274 тысяч человек — остановились в коллективных средствах размещения. За пять месяцев средняя загрузка крымских отелей составила 28,5 процента, а в мае — 33,2 процента.

56 процентов гостей полуострова предпочли остановиться на Южном берегу Крыма.