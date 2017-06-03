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15:48 (мск), источник: "Российская газета"

Крым с начала года посетили 800 тысяч туристов

С начала 2017 года Крым посетили более 800 тысяч туристов, из которых только треть остановилась в коллективных местах размещения. Об этом сообщили сегодня в министерстве курортов и туризма РК.

— За январь-май 2017 года в Крыму отдохнуло 807,6 тысяч туристов, что на 0,3 процента ниже уровня за аналогичный период прошлого года, — сказано в сообщении.

При этом пятая часть всех туристов этого года (163,5 тысяч) посетила Крым на майские праздники.

По данным ведомства, лишь треть отдыхающих — 274 тысяч человек — остановились в коллективных средствах размещения. За пять месяцев средняя загрузка крымских отелей составила 28,5 процента, а в мае — 33,2 процента.

56 процентов гостей полуострова предпочли остановиться на Южном берегу Крыма.

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