Крым с начала года посетили 800 тысяч туристов
С начала 2017 года Крым посетили более 800 тысяч туристов, из которых только треть остановилась в коллективных местах размещения. Об этом сообщили сегодня в министерстве курортов и туризма РК.
С начала 2017 года Крым посетили более 800 тысяч туристов, из которых только треть остановилась в коллективных местах размещения. Об этом сообщили сегодня в министерстве курортов и туризма РК.
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При этом пятая часть всех туристов этого года (163,5 тысяч) посетила Крым на майские праздники.
По данным ведомства, лишь треть отдыхающих — 274 тысяч человек — остановились в коллективных средствах размещения. За пять месяцев средняя загрузка крымских отелей составила 28,5 процента, а в мае — 33,2 процента.
56 процентов гостей полуострова предпочли остановиться на Южном берегу Крыма.