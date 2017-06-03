Глава района Воронежской области незаконно продлил сроки сдачи строящегося дома

Глава Бобровского района незаконно продлил сроки сдачи строящегося дома, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 2 мая. Чиновник изменил условия контракта, связанного с переселением граждан из аварийного жилья.

По данным пресс-службы, глава района заключил муниципальный контракт на приобретение квартир в строящемся доме. Кроме того, администрация заключила дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ. Это противоречило требованиям контракта — застройщика фактически освободили от ответственности за нарушение условий документа.

Прокурор района возбудил дело об изменении условий контракта, если возможность изменения не предусмотрена законодательством Российской Федерации (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). Дело направили в регуправление Федеральной антимонопольной службы.