Глава района Воронежской области незаконно продлил сроки сдачи строящегося дома
Чиновник изменил условия контракта, связанного с переселением граждан из аварийного жилья.
Чиновник изменил условия контракта, связанного с переселением граждан из аварийного жилья.
Глава Бобровского района незаконно продлил сроки сдачи строящегося дома, сообщила
По данным
Прокурор района возбудил дело об изменении условий контракта, если возможность изменения не предусмотрена законодательством Российской Федерации (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). Дело направили в регуправление Федеральной антимонопольной службы.