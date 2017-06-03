В Иркутской области в сентябре откроются два индийских фармпредприятия

«Мы ведем переговоры с инвесторами не только на этом форуме, это постоянная наша работа, и особенно с инвесторами из азиатских стран, это касается и Индии. В этом году, 10 сентября, мы запустим два фармакологических предприятия. На них будут работать в общей сложности более 600 человек. Уже вложено более 4,5 миллиарда рублей в строительство», — сказал он.

По словам губернатора, область достаточно давно сотрудничает с Индией.

«Иркутская область уже несколько десятилетий поставляет свою продукцию на индийский рынок. Например, самолеты Су-30МКИ, одни из лучших в мире. Мало того, мы уже по нашей лицензии у них в Индии с 2000 года разместили производство самолетов. Предлагаем еще несколько типов самолетов, в том числе учебно-боевых. А сейчас предложили еще покупать у нас на льготных условиях пассажирский самолет МС-21. Тоже рассматривают», — добавил Левченко.