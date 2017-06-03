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21:14 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области в сентябре откроются два индийских фармпредприятия

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Иркутской области в сентябре откроются два фармакологических предприятия, построенные инвесторами из Индии, заявил РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА Новости

«Мы ведем переговоры с инвесторами не только на этом форуме, это постоянная наша работа, и особенно с инвесторами из азиатских стран, это касается и Индии. В этом году, 10 сентября, мы запустим два фармакологических предприятия. На них будут работать в общей сложности более 600 человек. Уже вложено более 4,5 миллиарда рублей в строительство», — сказал он.

По словам губернатора, область достаточно давно сотрудничает с Индией.

«Иркутская область уже несколько десятилетий поставляет свою продукцию на индийский рынок. Например, самолеты Су-30МКИ, одни из лучших в мире. Мало того, мы уже по нашей лицензии у них в Индии с 2000 года разместили производство самолетов. Предлагаем еще несколько типов самолетов, в том числе учебно-боевых. А сейчас предложили еще покупать у нас на льготных условиях пассажирский самолет МС-21. Тоже рассматривают», — добавил Левченко.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1—3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

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