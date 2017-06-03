Рогозин сообщил о запланированном на 2021 год старте ракеты «Ангара А5М»
Тяжелую ракету запустят с космодрома «Восточный».
Тяжелую ракету запустят с космодрома «Восточный».
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Тяжелая ракета «Ангара А5М» впервые стартует в 2021 году, сообщил в своем аккаунте в фейсбуке
«Первый старт тяжелой ракеты “Ангара А5М” с космодрома “Восточный” запланирован на 2021 год», — написал он.
«3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный», — также сообщил Рогозин.
«Ангара» — семейство
Перед Роскосмосом была поставлена задача в течение первого полугодия 2016 года разработать системный проект универсального стартового комплекса с одной стартовой площадкой, с которой можно будет запускать любую из трех версий
В июне 2016 года в ЦЭНКИ приступили к созданию наземной инфраструктуры для