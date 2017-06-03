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16:28 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин сообщил о запланированном на 2021 год старте ракеты «Ангара А5М»

Тяжелую ракету запустят с космодрома «Восточный».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Тяжелая ракета «Ангара А5М» впервые стартует в 2021 году, сообщил в своем аккаунте в фейсбуке вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Первый старт тяжелой ракеты “Ангара А5М” с космодрома “Восточный” запланирован на 2021 год», — написал он.

«3 июня Коллегия ВПК и Роскосмос определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса и строительства инфраструктуры на космодроме Восточный», — также сообщил Рогозин.

«Ангара» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов — от легкого до тяжелого — в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара 1.1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома «Плесецк»). Головным разработчиком и производителем РН семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

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Перед Роскосмосом была поставлена задача в течение первого полугодия 2016 года разработать системный проект универсального стартового комплекса с одной стартовой площадкой, с которой можно будет запускать любую из трех версий ракеты-носителя «Ангара» — «Ангара-А5», «Ангара-А5П» (пилотируемая) и «Ангара-А5В» (повышенной грузоподъемности).

В июне 2016 года в ЦЭНКИ приступили к созданию наземной инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара А5». Строительство стартового комплекса 1А для запуска ракет тяжелого класса «Ангара-5» с пилотируемыми космическими кораблями планируется завершить к концу 2021 года.

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