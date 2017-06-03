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17:19 (мск), источник: Nur.kz

На новый вокзал «Нұрлы жол» прибыл первый международный пассажирский поезд «Самарканд — Астана»

3 июня текущего года на новый железнодорожный вокзал прибыл первый пассажирский поезд сообщением «Самарканд-Ташкент-Астана».

Новый международный маршрут открыт в рамках реализации договоренностей Глав двух государств по укреплению двустороннего сотрудничества.

Запуск данного международного поезда организован АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Узбекистон темир йуллари».

Новый поезд № 451/452 «Самарканд-Астана» проследовал через Ташкент, Сарыагаш, Шымкент, Тараз, Шу, Сарышаган, Караганды. В пути следования на казахстанских станциях пассажирам оказывалось большое внимание.

Тепло и радушно встретили гостей и в Астане. После добрых слов приветствий прибывших, в числе которых было немало представителей железнодорожной администрации Узбекистана, ознакомили с новым вокзальным комплексом «Нұрлы жол».

«Мы очень рады, что теперь есть такой поезд, который соединяет наш древний город Самарканд с прекрасной Астаной. Спасибо вам за теплый прием. В восторге от вашего нового вокзала. Всем теперь будем рассказывать, что есть такой поезд, на котором можно доехать до Астаны и увидеть современный вокзал, столицу Казахстана», — поделилась впечатлениями Майра Усманова.

По словам ветерана железнодорожного транспорта Узбекистана Баходира Юсупова, «запуск данного международного поезда это значимое событие для двух народов».

«Мы приехали из Самарканда и по пути видели красивые места Казахстана. Получили большое впечатление от путешествия. Нас встретили замечательно, показали новый вокзал. Я во многих железнодорожных вокзалах мира побывал, но такого мало где видел. Казахстанцы должны гордиться своими достижениями. Раньше я несколько раз был в Астане. Восторгаюсь ее развитием. По телевизору смотрю передачи о вашей столице, слежу за новостями о событиях в вашей стране. Желаю всем дальнейших успехов. Надеемся, что теперь и вы будете к нам чаще приезжать, — сказал Б. Юсупов.

Железнодорожное сообщение между Самаркандом и Астаной придаст новый импульс во взаимоотношениях двух стран, будет способствовать развитию туризма, что актуально в период проведения международной выставки ЭКСПО-2017.

Напомним, 21 марта текущего года запущен скоростной международный поезд «Тұлпар-Тальго» №½ сообщением «Алматы-Ташкент», который сейчас пользуется большим спросом у населения.

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