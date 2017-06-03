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20:17 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси расширен перечень организаций, которые перечислят часть прибыли за 2016 год в фонд нацразвития

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 организаций перечислят часть прибыли за 2016 год в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Постановление Совета Министров от 31 мая 2017 года № 403, которым вносятся изменения в постановление от 27 марта 2017 года № 226, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе обновлен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода). Ранее он включал 34 организации.

Согласно постановлению, высокорентабельные организации перечислят в фонд нацразвития часть прибыли сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с п.1 указа от 28 декабря 2005 года № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 года (организации, указанные в пунктах 1−34 приложения) и до 1 октября 2017 года (организации, указанные в пунктах 35−52).

Национальной академии наук Беларуси, министерствам антимонопольного регулирования и торговли, архитектуры и строительства, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, связи и информатизации, транспорта и коммуникаций, финансов, Государственному военно-промышленному комитету, Госкомимуществу, Государственному комитету по стандартизации, концернам «Белгоспищепром», «Белнефтехим», облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты средств.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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