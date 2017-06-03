На открытие The Ritz-Carlton в Астане приехали Мила Йовович и Патрисия Каас

Самая ожидаемая персона, о визите которой уже сообщалось в СМИ, — американская актриса русско-сербского происхождения Мила Йовович.

Голливудская звезда призналась, что отель The Ritz-Carlton действительно отвечает всем требованиям мирового уровня для приёма высокопоставленных гостей.

Для гостей отеля организовали «золотую» дорожку, по которой прошли французская певица и актриса Патрисия Каас, российский кинорежиссёр и актёр Фёдор Бондарчук, актриса Анна Чиповская.

Из казахстанских знаменитостей на «золотой» дорожке церемонии открытия первого пятизвёздочного отеля можно было встретить Димаша Кудайбергена и Нурлана Коянбаева.

Посетила мероприятие и светская львица, известная алматинская бизнесвумен из мира моды Лилия Рах.

Из казахстанских политиков на церемонии открытия The Ritz-Carlton побывали, в частности, председатель правления Банка развития Казахстана, в прошлом министр финансов Болат Жамишев; министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы; президент НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев и даже прославившаяся на всю страну своей экстравагантной причёской экс-начальник управления миграционной полиции ДВД Астаны Гульвира Доненбаева.

Для гостей церемонии пели Димаш Кудайберген, Патрисия Каас, а также известная британская джазовая группа Jamiroquai.

3 июня Глава государства в торжественной обстановке открыл отель премиум-класса «Ритц-Карлтон», который находится в здании многофункционального комплекса Talan Towers.