На открытие The Ritz-Carlton в Астане приехали Мила Йовович и Патрисия Каас
На торжественной церемонии открытия первого в Астане пятизвёздочного международного отеля
На торжественной церемонии открытия первого в Астане пятизвёздочного международного отеля
Самая ожидаемая персона, о визите которой уже сообщалось в СМИ, — американская актриса
Голливудская звезда призналась, что отель The
Для гостей отеля организовали «золотую» дорожку, по которой прошли французская певица и актриса Патрисия Каас, российский кинорежиссёр и актёр Фёдор Бондарчук, актриса Анна Чиповская.
Из казахстанских знаменитостей на «золотой» дорожке церемонии открытия первого пятизвёздочного отеля можно было встретить Димаша Кудайбергена и Нурлана Коянбаева.
Посетила мероприятие и светская львица, известная алматинская бизнесвумен из мира моды Лилия Рах.
Из казахстанских политиков на церемонии открытия The
Для гостей церемонии пели Димаш Кудайберген, Патрисия Каас, а также известная британская джазовая группа Jamiroquai.
3 июня Глава государства в торжественной обстановке открыл отель
Общая площадь комплекса Talan Towers, расположенного на левобережье Астаны, составляет 120 тысяч квадратных метров. В нём располагается Talan Towers Offices, гостиница «Ритц-Карлтон»,