Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
10 тревожных сигналов при боли в спине
Стало известно о количестве погибших после перестрелки в Москве
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
15Последствия урагана в Москве
19:59 (мск), источник: Profinance.kz

Ввоз российских авто в Казахстан продолжает падать

Ввоз российских авто в Казахстан продолжает падать — минус 24% за год. Зато резко вырос импорт автомобилей из Узбекистана, доля их на рынке оценивается в 11,5% в текущем году, передает Finprom.kz.

В целом импорт легковых автомобилей в Казахстан за 3 года сократился почти в 7 раз.

Импорт легковых автомобилей в РК продолжает сокращаться. За первые 3 месяца текущего года в Казахстан было завезено порядка 4,7 тысячи автомобилей, что на 11% меньше количества за январь-март прошлого года.

Напомним, что 3 года назад за 1 квартал 2014 года в страну было импортировано 32,4 тысячи автомобилей, т.е. почти в 7 раз больше, чем сейчас.

При этом стоимость ввезенных авто увеличивается — общая сумма импорта легковых транспортных средств в текущем году составила $92,5 миллиона. Это на 41% больше суммы за аналогичный период 2016 года. Т.е. стоимость одной импортной машины за год выросла на 58% и составила $19,5 тысячи.

Автомобиль становится все более дорогой покупкой, и большинство казахстанцев отказываются от личного авто. За год количество зарегистрированных легковых автомобилей в РК сократилось на 7,5 тысячи единиц, или на 0,2%.

Особенно активно за последний год шло сокращение с августа 2016 по февраль 2017, когда количество автомобилей в республике сократилось на 19 тысяч единиц.

В марте текущего года произошло резкое увеличение числа авто, почти на 10 тысяч машин.

В структуре автомобильного импорта наблюдаются значительные изменения — лидеры понемногу уступают свои позиции другим игрокам.

Главным импортером легковых автомобилей в Казахстан остается Россия — в текущем году доля РФ в импорте составила 66%. За январь-март 2017 года в РК было завезено 3,1 тысячи единиц российских авто.

Тем не менее, отмечается сокращение ввоза продукции российского автопрома в нашу страну — за год количество ввезенных машин уменьшилось на 24%. При этом стоимость российского импорта автомобилей, напротив, выросла на 35%.

На фоне сокращения доли РФ наблюдается рост торговли с другими странами-поставщиками легковых автомобилей.

В частности, резко активизировался Узбекистан. После сильного сокращения ввоза в 2016 году, Узбекистан начал текущий год на мажорной ноте, заняв сразу 11,5% рынка импорта автомобилей в РК. За 3 месяца 2017 года количество узбекских авто, ввезенных в Казахстан, составило 480 единиц. Стоимость импорта оценивается в $2,3 миллиона.

Аналогичная ситуация и с турецкими производителями, которые в текущем году экспортировали в Казахстан 213 легковых автомобилей против 15 единиц год назад. Стоимость ввоза в январе-марте 2017 года составила $2,5 миллиона.

Напомним, что автомобилестроение является одним из приоритетных секторов в рамках реализации ГПИИР-2.

Ключевыми задачами для развития данного сектора указаны: строительство завода полного цикла (сварка, окраска, автокомпоненты); увеличение объема производства автомобилей не менее 200 тыс. к концу третьего этапа индустриализации; увеличение экспорта автомобилей не менее 40% от объема производства; достижение 50% локализации к 2018 году и развитие производства компонентной базы и запчастей (бамперов, уплотнителей, бензобаков, системы выхлопа, электрожгутов и др.); активизация НИОКР с целью усиления конкурентоспособности отечественных производителей компонентной базы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Нацфонд возвращается к росту доходов
Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
МИД РФ сообщил о намеченной в Астане встрече по Сирии
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Германия усилит сотрудничество с Россией по защите климата
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь