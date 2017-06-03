Ввоз российских авто в Казахстан продолжает падать

В целом импорт легковых автомобилей в Казахстан за 3 года сократился почти в 7 раз.

Импорт легковых автомобилей в РК продолжает сокращаться. За первые 3 месяца текущего года в Казахстан было завезено порядка 4,7 тысячи автомобилей, что на 11% меньше количества за январь-март прошлого года.

Напомним, что 3 года назад за 1 квартал 2014 года в страну было импортировано 32,4 тысячи автомобилей, т.е. почти в 7 раз больше, чем сейчас.

При этом стоимость ввезенных авто увеличивается — общая сумма импорта легковых транспортных средств в текущем году составила $92,5 миллиона. Это на 41% больше суммы за аналогичный период 2016 года. Т.е. стоимость одной импортной машины за год выросла на 58% и составила $19,5 тысячи.

Автомобиль становится все более дорогой покупкой, и большинство казахстанцев отказываются от личного авто. За год количество зарегистрированных легковых автомобилей в РК сократилось на 7,5 тысячи единиц, или на 0,2%.

Особенно активно за последний год шло сокращение с августа 2016 по февраль 2017, когда количество автомобилей в республике сократилось на 19 тысяч единиц.

В марте текущего года произошло резкое увеличение числа авто, почти на 10 тысяч машин.

В структуре автомобильного импорта наблюдаются значительные изменения — лидеры понемногу уступают свои позиции другим игрокам.

Главным импортером легковых автомобилей в Казахстан остается Россия — в текущем году доля РФ в импорте составила 66%. За январь-март 2017 года в РК было завезено 3,1 тысячи единиц российских авто.

Тем не менее, отмечается сокращение ввоза продукции российского автопрома в нашу страну — за год количество ввезенных машин уменьшилось на 24%. При этом стоимость российского импорта автомобилей, напротив, выросла на 35%.

На фоне сокращения доли РФ наблюдается рост торговли с другими странами-поставщиками легковых автомобилей.

В частности, резко активизировался Узбекистан. После сильного сокращения ввоза в 2016 году, Узбекистан начал текущий год на мажорной ноте, заняв сразу 11,5% рынка импорта автомобилей в РК. За 3 месяца 2017 года количество узбекских авто, ввезенных в Казахстан, составило 480 единиц. Стоимость импорта оценивается в $2,3 миллиона.

Аналогичная ситуация и с турецкими производителями, которые в текущем году экспортировали в Казахстан 213 легковых автомобилей против 15 единиц год назад. Стоимость ввоза в январе-марте 2017 года составила $2,5 миллиона.

Напомним, что автомобилестроение является одним из приоритетных секторов в рамках реализации ГПИИР-2.

Ключевыми задачами для развития данного сектора указаны: строительство завода полного цикла (сварка, окраска, автокомпоненты); увеличение объема производства автомобилей не менее 200 тыс. к концу третьего этапа индустриализации; увеличение экспорта автомобилей не менее 40% от объема производства; достижение 50% локализации к 2018 году и развитие производства компонентной базы и запчастей (бамперов, уплотнителей, бензобаков, системы выхлопа, электрожгутов и др.); активизация НИОКР с целью усиления конкурентоспособности отечественных производителей компонентной базы.