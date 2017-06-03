Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
10 тревожных сигналов при боли в спине
"Выглядела сногсшибательно": светский хроникер о экс-жене Пескова
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
15Последствия урагана в Москве
19:54 (мск), источник: Profinance.kz

Величина прожиточного минимума в РК выросла на 1,9%

За май 2017 года величина прожиточного минимума в Республике Казахстан составила 23 218 тенге, что на 1,9% больше в сравнении с апрелем, сообщает в пресс-служба Комитета по статистике.

Источник: Reuters

По сравнению с маем 2016 года прожиточный минимум вырос на 12,5%, передает Kursiv.kz.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц — 16,4%, фруктов и овощей — 11,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий — 8,3%, сахара, чая и специй — 2,5%.

Прожиточный минимум — необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Нацфонд возвращается к росту доходов
Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
МИД РФ сообщил о намеченной в Астане встрече по Сирии
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Германия усилит сотрудничество с Россией по защите климата
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь