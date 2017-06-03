Величина прожиточного минимума в РК выросла на 1,9%

По сравнению с маем 2016 года прожиточный минимум вырос на 12,5%, передает Kursiv.kz.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц — 16,4%, фруктов и овощей — 11,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий — 8,3%, сахара, чая и специй — 2,5%.

Прожиточный минимум — необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.