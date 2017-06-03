На Петербургском экономическом форуме Кубань заключила инвестиционные соглашения на 4 млрд рублей

Краснодар. 3 июня — Новая Кубань. Сегодня в Северной столице завершается XXI Петербургский международный экономический форум. В рамках этого крупнейшего мероприятия было подписано 386 на общую сумму около 2 трлн рублей. Об этом рассказал советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.



Краснодарский край к участию в форуме подошел креативно: наш регион организовал в рамках ПМЭФ «инвестиционный ресторан». Гостям площадки кубанская делегация не только презентовала инвестиционный потенциал края, но и угощала блюдами местной кухни. В итоге Кубань привезла из Санкт-Петербурга инвестиционные соглашения на сумму более четырех млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации края.