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22:42 (мск), источник: Profinance.kz

В РК ожидается снижение ставок по кредитам и депозитам

Ассоциация финансистов Казахстана считает, что на очередном заседании НБ РК, которое пройдёт на следующей неделе, 5 июня, будет принято решение о снижении базовой ставки. Это, в свою очередь, приведёт к снижению банковских процентов. Такую версию эксперты высказали на своём официальном сайте, передает Krisha.kz.

Кстати, в обзоре кредитного и депозитного рынков, опубликованном ассоциацией накануне, говорится о том, что некоторые БВУ уже приняли меры по снижению ставок по вкладам.

Некоторые банки несущественно изменили свою политику по привлечению средств. Так, ForteBank снизил процентные ставки: депозиты в национальной валюте снизились с 13.0 до 11.5%, в долларах — с 1.5 до 1.0%, а в евро — с 0.25 до 0.1%, отмечают финансисты, подчёркивая, что недавно депозитный портфель банка показал максимальный рост по всей системе — с начала года вклады увеличились на 56.3 млрд тенге.

Также в обзоре сообщается, что дочерние банки Альфа-Банк и Банк ВТБ сократили свои процентные ставки до 11 (—0.5%) и 9% (—1%) соответственно. При этом последний предлагает самую низкую доходность в системе.

Евразийский банк, наоборот, увеличил ставки по депозитам на 1.1%, до 13.1%, а Банк Астаны предложил два ранее недоступных депозитных продукта физическим лицам по конкурентным ставкам (13.2%).

В целом же средневзвешенный процент по депозитам физлиц составил 12% годовых в тенге и 2.4% годовых в иностранной валюте (—0.1 к апрелю, по последним данным НБ на 01.05.2017 г.).

Что касается эффективности дедолларизации, то, как сообщается в публикации, с начала года вклады в иностранной валюте снизились на 5.8%, (с 54.6 до 48.8%). Наряду с процентной политикой, этому способствовало и укрепление тенге.

Кредиты тем временем подорожали. Средневзвешенная ставка увеличилась незначительно — с 18.4 до 18.7%. Заметное изменение условий произошло в Народном банке, где стали предлагать потребительские кредиты без залога под 24% годовых (+4%). Годовая эффективная ставка при этом составляет 33.1%.

При этом есть БВУ, где размер вознаграждения снизился. В частности, Kaspi Bank понизил процентную ставку с 24.9 до 17.99%. Пересмотрел условия по залоговым кредитам и ВТБ. Их кредиты подешевели на 7% (с 23 до 16%).

Из предоставленной информации следует, что наименьшие ставки вознаграждения по потребительским программам сейчас представлены для заёмщиков Казкоммерцбанка (ГЭСВ — 16.3%), а самые дорогие кредиты предлагает БЦК (ГЭСВ — 46.8%). Диапазон тарифов по ипотечным продуктам, по данным ассоциации, составляет от 15.9 (БЦК) до 33% (Нурбанк).

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