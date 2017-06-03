Россия ожидает укрепления своего рубля

Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин, рубль в документе укрепился «немножко», изменения он назвал «косметическими».

«Все те оценки, которые у нас были [в прогнозе] в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — отметил министр. Он напомнил, что у ведомства, в частности, был сценарий с рублем при нефти по цене 50 долларов за баррель, и добавил, что в пересмотренном прогнозе курс рубля будет ближе к тому, что просчитывался при нефти на этой отметке, пишет РБК.

Поправки были сделаны в базовом прогнозе. Ранее он предусматривал, что соглашение ОПЕК будет действовать только в первом полугодии, из-за чего с апреля-мая в нем закладывалось быстрое снижение цен на нефть. Теперь же динамика нефтяных цен будет рассматриваться как стабильная, пояснил Орешкин. Такая же динамика, по его словам, будет и в 2018 году.

Крупные страны — экспортеры нефти, как не входящие в ОПЕК, так и члены картеля, 25 мая договорились о продлении соглашения по заморозке добычи нефти до конца марта 2018 года.