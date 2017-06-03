Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14События недели в фотографиях
15Happy Birthday, Mr. President
20:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия ожидает укрепления своего рубля

В пересмотренном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития заложен более крепкий рубль, чем в предыдущем.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин, рубль в документе укрепился «немножко», изменения он назвал «косметическими».

«Все те оценки, которые у нас были [в прогнозе] в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — отметил министр. Он напомнил, что у ведомства, в частности, был сценарий с рублем при нефти по цене 50 долларов за баррель, и добавил, что в пересмотренном прогнозе курс рубля будет ближе к тому, что просчитывался при нефти на этой отметке, пишет РБК.

Поправки были сделаны в базовом прогнозе. Ранее он предусматривал, что соглашение ОПЕК будет действовать только в первом полугодии, из-за чего с апреля-мая в нем закладывалось быстрое снижение цен на нефть. Теперь же динамика нефтяных цен будет рассматриваться как стабильная, пояснил Орешкин. Такая же динамика, по его словам, будет и в 2018 году.

Крупные страны — экспортеры нефти, как не входящие в ОПЕК, так и члены картеля, 25 мая договорились о продлении соглашения по заморозке добычи нефти до конца марта 2018 года.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, который был внесен в Госдуму вместе с поправками к бюджету, средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 руб. Орешкин неоднократно анонсировал снижение курса национальной валюты — по его словам, наблюдающееся укрепление возникло из-за сезонно сильного платежного баланса (экспорт значительно превышал импорт).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.6876   +0.15
$
Доллар США ММВБ
56.6100   +0.23
Евро ЦБ
63.6092   +0.08
Евро ММВБ
63.8700   +0.65
В Беларуси ужесточат порядок размещения рекламы риелторов в интернете
Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
МИД РФ сообщил о намеченной в Астане встрече по Сирии
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Германия усилит сотрудничество с Россией по защите климата
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь