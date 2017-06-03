Крым хочет создать новый конкурентоспособный туристический продукт

По его словам, Крым находится в состоянии конкурентной борьбы не с другими российскими курортами, а странами, которые предлагают досуг у моря — Турция, Египет, Болгария.

«Если Республика Крым не предложит новый туристический продукт, который будет отличаться от того, что предлагают эти страны, я думаю, и республика потеряет, и страна в целом потеряет», — сказал Мельников в эфире радио Sputnik в рамках ПМЭФ.