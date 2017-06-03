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23:49 (мск), источник: Газета.Ру

Голикова рассказала о нарушениях по исполнению бюджета на 700 млрд рублей

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ПМЭФ заявила, что ведомство в ходе внешней проверки исполнения бюджета за 2016 год выявило нарушения на 700 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о вот этом объеме, таких вот финансовых частично устранимых нарушений, к сожалению, их много — 700 млрд руб.», — сказала она.

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По словам Голиковой, это «страшная цифра», но «ее не надо бояться». Она пояснила, что будет проведена «работа над ошибками», и уже после этого будет объявлен окончательный объем нарушений.

Также среди основных проблем при исполнении бюджета она отметила низкую эффективность использования государственных инвестиций.

«По итогам [20]16 года мы зафиксировали самое низкое исполнение, это всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели. Самое неприятное, что очень низкий ввод объектов», — подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что треть государственных программ признаны неэффективными самим правительством.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Ранее Голикова заявила, что треть государственных программ признаны неэффективными самим правительством. А если это так то кто же утверждал эти программы, и кто должен за это ответить? Или как всегда: - нашли , но виновных нет и наказывать некого?
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