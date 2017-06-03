Голикова рассказала о нарушениях по исполнению бюджета на 700 млрд рублей

«Если говорить о вот этом объеме, таких вот финансовых частично устранимых нарушений, к сожалению, их много — 700 млрд руб.», — сказала она.

По словам Голиковой, это «страшная цифра», но «ее не надо бояться». Она пояснила, что будет проведена «работа над ошибками», и уже после этого будет объявлен окончательный объем нарушений.

Также среди основных проблем при исполнении бюджета она отметила низкую эффективность использования государственных инвестиций.

«По итогам [20]16 года мы зафиксировали самое низкое исполнение, это всего 90,7% от того объема ассигнований, которые были предусмотрены на эти цели. Самое неприятное, что очень низкий ввод объектов», — подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что треть государственных программ признаны неэффективными самим правительством.