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09:39 (мск), источник: ДЕЙТА

О дальневосточных льготах и преференциях расскажут во Владивостоке

О новых преференциях на Дальнем Востоке расскажут инвесторам в рамках ВЭФ, об этом ИА «Дейта» сообщили в минвостокразвития.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, зарубежным российским инвесторам в рамках третьего Восточного экономического форума будут представлены новые льготы и преференции, разработанные специально для Дальнего Востока.

«Мы покажем новые ниши, новые возможности Дальнего Востока, где можно делать хороший бизнес. Вы услышите это не от нас, а от тех предпринимателей, тех инвесторов, российских, иностранных: японских, индийских, китайских, сингапурских, которые уже нашли эти ниши и делают успешный бизнес на Дальнем Востоке. Кроме того, мы расскажем вам о новых льготах, новых преференциях, которые за эти три месяца будут специально приняты для Дальнего Востока для еще большего улучшения инвестиционного климата», — заявил Галушка.

Напомним, ВЭФ учреждён по указу президента России в 2015 году. В 2016 году форум собрал 4600 участников из 56 стран мира.

Милка Крамер.

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