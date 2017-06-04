О дальневосточных льготах и преференциях расскажут во Владивостоке

Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, зарубежным российским инвесторам в рамках третьего Восточного экономического форума будут представлены новые льготы и преференции, разработанные специально для Дальнего Востока.

«Мы покажем новые ниши, новые возможности Дальнего Востока, где можно делать хороший бизнес. Вы услышите это не от нас, а от тех предпринимателей, тех инвесторов, российских, иностранных: японских, индийских, китайских, сингапурских, которые уже нашли эти ниши и делают успешный бизнес на Дальнем Востоке. Кроме того, мы расскажем вам о новых льготах, новых преференциях, которые за эти три месяца будут специально приняты для Дальнего Востока для еще большего улучшения инвестиционного климата», — заявил Галушка.

Напомним, ВЭФ учреждён по указу президента России в 2015 году. В 2016 году форум собрал 4600 участников из 56 стран мира.

Милка Крамер.