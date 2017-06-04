Подставить плечо

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07:42 (мск), источник: Forbes.kz

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В долларовом выражении Казахстан потратит на поддержку банков меньше, чем в кризис 2008 года.

Источник: Forbes.kz

В начале текущего года правительство приняло решение о выделении очередного трансферта на оздоровление банковского сектора из Национального фонда РК, что вызвало неоднозначную реакцию у экспертов, СМИ и населения. В этот раз речь идет о 1,1 трлн тенге, что составляет более $3,4 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась и в конце 2008 года, когда было выделено 487,5 млрд тенге ($4 млрд по курсу на тот момент) из фонда «Самрук-Казына» на дополнительную капитализацию банков. В итоге, как известно, правительство приобрело 78% простых акций БТА и 76% Альянс Банка, которые спустя годы реализовала частным инвесторам.

Forbes Kazakhstan посчитал интересным выяснить, какие аналогичные меры по спасению банков принимались в других государствах за всю историю.

Так, в рамках TARP (Программа помощи проблемным активам), разработанной Казначейством США в 2008 году, на стабилизацию банков было выделено $250 млрд. Помощь была предоставлена с условием допэмиссии ценных бумаг банками и последующим ее перевыкупом в течение двух лет. Наибольшие суммы получили Bank of America и Citigroup Inc — по $45 млрд, Wells Fargo — $25 млрд, Morgan Stanley — $10 млрд, The Victory Bank of Limerick (Пенсильвания) — $541 тыс. Многие из них начали возвращать деньги еще до истечения срока, будучи недовольными трудностями функционирования под наблюдением правительства.

В конце 2008 года правительство Великобритании обнародовало план финансовой поддержки банковского сектора, предложив банкам помощь в привлечении нового капитала за счет допэмиссии привилегированных акций, которые выкупит государство. На эти цели выделили 50 млрд фунтов стерлингов ($85 млрд). Среди банков, которые согласились увеличить капитал с помощью государственных средств, оказались Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered. В частности, RBS, у которого проблемы возникли из-за чрезмерного списания средств и покупки голландского ABN AMRO, продал 58% акций за $34 млрд. Lloyds TSB и HBOS, находящиеся в то время в процессе слияния, привлекли капитал за счет допэмиссии на сумму 17 млрд фунтов стерлингов (около $29 млрд) в обмен на 43,4% акций.

Правительство Германии в рамках проекта предотвращения финансового кризиса 2008 года выделило 80 млрд евро (около $112 млрд) на рекапитализацию банков. Крупнейший Commerzbank получил 10 млрд евро в обмен на 25% плюс одна акция.

В марте 2009 года власти России объявили о выделении средств на стабилизацию своей банковской системы. На докапитализацию банков было направлено 300 млрд рублей ($8,3 млрд). Кроме того, в конце 2016-го Fitch Ratings подготовило отчет, согласно которому в РФ в 2013—2015 годах на капитализацию банков через механизм облигаций федерального займа было потрачено около 830 млрд рублей ($13,8 млрд) и еще 880 млрд рублей ($14,5 млрд) из Фонда национального благосостояния. Наибольшую часть денег от ФНБ получили государственные Внешэкономбанк — 360 млрд рублей ($6 млрд) и ВТБ — порядка 140 млрд рублей ($2,1 млрд).

Как видим, меры по спасению банков при возникновении острой необходимости проводятся во всех государствах — в целях сохранения стабильности экономики, включая рабочие места, институт кредитования важных секторов и т. д.

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