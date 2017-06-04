Крупные российские банкиры могут построить гостиницу на Корабельной набережной
Губернатор Приморья провел переговоры с руководством банков «ФК Открытие» и «Российский Капитал».
Губернатор Приморья провел переговоры с руководством банков «ФК Открытие» и «Российский Капитал».
Владивосток, 4 июня, PrimaMedia.
Переговоры с руководством банков «ФК Открытие» и «Российский Капитал» провел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили возможности кредитования ряда проектов в крае. Один из проектов — гостиница на Корабельной набережной. Старший
«Для меня Дальний Восток и Приморский край — стратегический регион. Готовы к взаимодействию», — отметил он.
Говорили также о кредитовании подрядчика Примкрайстрой, который ведет строительство домов в районе Снеговая падь во Владивостоке в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи», а также Фонда капитального ремонта Приморского края.
«Мы думаем о том, чтобы серьезно продвинуться в замене лифтов, которые пришли в негодность, — не ждать 15−25 лет», — подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил