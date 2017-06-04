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08:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крупные российские банкиры могут построить гостиницу на Корабельной набережной

Губернатор Приморья провел переговоры с руководством банков «ФК Открытие» и «Российский Капитал».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 4 июня, PrimaMedia.

Переговоры с руководством банков «ФК Открытие» и «Российский Капитал» провел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили возможности кредитования ряда проектов в крае. Один из проектов — гостиница на Корабельной набережной. Старший вице-президент банка «ФК Открытие» Геннадий Жужлев подчеркнул, что уделит данному проекту особое внимание, сообщение ИА PrimaMedia со ссылкой администрацию Приморского края.

«Для меня Дальний Восток и Приморский край — стратегический регион. Готовы к взаимодействию», — отметил он.

Говорили также о кредитовании подрядчика Примкрайстрой, который ведет строительство домов в районе Снеговая падь во Владивостоке в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи», а также Фонда капитального ремонта Приморского края.

«Мы думаем о том, чтобы серьезно продвинуться в замене лифтов, которые пришли в негодность, — не ждать 15−25 лет», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил 1—3 июня в Санкт-Петербурге. В мероприятии, которое проводится под патронажем Президента РФ Владимира Путина, принял участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

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