Генеральная репетиция ЭКСПО-2017 проходит в Астане

«Это не церемония открытия, это день, когда мы тестируем все системы, которые будут задействованы в обслуживании посетителей. До начала выставки остается ровно неделя, она начнет работу 10 июня, и, к слову, до ее окончания — ровно 100 дней», — объявил руководитель департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов на пресс-конференции.

Подробнее о репетиции рассказал управляющий директор национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Бейбыт Карымсаков.

«Нами был проведен огромный пласт работы, на сегодня практически все объекты готовы. Завершаются работы по благоустройству. В течение последних нескольких месяцев мы проводили учения. Также отрабатывались все нештатные ситуации. В качестве посетителей сегодня приглашены наши сотрудники, представители СМИ, подрядчики и персонал павильонов», — отметил Карымсаков.

В генеральной репетиции задействована практически вся территория выставки, для посещения доступны 11 павильонов.

«При этом мы хотим держать нашу “Сферу” (национальный павильон Казахстана) в секрете до последнего дня, то есть до 10 июня. Репетицию мы проводим, чтобы все наши сервисы были на высоком уровне», — пояснил Карымсаков.

По словам директора департамента по работе с международными участниками, только пять павильонов еще не завершили свои работы.

«Все 126 тысяч квадратных метров международных павильонов практически завершены, четыре-пять стран закачивают монтажные работы. Это Шри-Ланка, Пакистан, Беларусь и Словакия. Аргентина уже сегодня заканчивает свои мероприятия. Эта задержка связана с организацией работ самими участниками, согласно нашим наблюдениям, инсталляция павильона одного участника в среднем занимает около двух месяцев», — пояснил Уразаков.

Выставка начинает свою работу 10 июня. Вечером 9 июня пройдет церемония открытия с участием глав государств.