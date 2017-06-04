Генеральная репетиция ЭКСПО-2017 проходит в Астане
АСТАНА, 4 июн — Sputnik. За неделю до открытия ЭКСПО-2017 в Астане на территории выставки проходит репетиция штатного режима работы экспозиционного комплекса.
АСТАНА, 4 июн — Sputnik. За неделю до открытия ЭКСПО-2017 в Астане на территории выставки проходит репетиция штатного режима работы экспозиционного комплекса.
«Это не церемония открытия, это день, когда мы тестируем все системы, которые будут задействованы в обслуживании посетителей. До начала выставки остается ровно неделя, она начнет работу 10 июня, и, к слову, до ее окончания — ровно 100 дней», — объявил руководитель департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов на
Подробнее о репетиции рассказал управляющий директор национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Бейбыт Карымсаков.
«Нами был проведен огромный пласт работы, на сегодня практически все объекты готовы. Завершаются работы по благоустройству. В течение последних нескольких месяцев мы проводили учения. Также отрабатывались все нештатные ситуации. В качестве посетителей сегодня приглашены наши сотрудники, представители СМИ, подрядчики и персонал павильонов», — отметил Карымсаков.
В генеральной репетиции задействована практически вся территория выставки, для посещения доступны 11 павильонов.
«При этом мы хотим держать нашу “Сферу” (национальный павильон Казахстана) в секрете до последнего дня, то есть до 10 июня. Репетицию мы проводим, чтобы все наши сервисы были на высоком уровне», — пояснил Карымсаков.
По словам директора департамента по работе с международными участниками, только пять павильонов еще не завершили свои работы.
«Все 126 тысяч квадратных метров международных павильонов практически завершены,
Выставка начинает свою работу 10 июня. Вечером 9 июня пройдет церемония открытия с участием глав государств.